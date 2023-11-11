عبد اللطيف صبحى يفوز برئاسة نادى 6 أكتوبر لمدة 4 سنين مقبلة

القاهرة - سامية سيد - فاز الدكتور عبد اللطيف صبحي برئاسة نادي 6 أكتوبر الرياضي، بعد منافسة انتخابية لاختيار مجلس إدارة جديد يمثل أعضاء جمعيته العمومية خلال الأربعة سنوات المقبلة.

وتمكنت قائمة الكيان التي يترأسها دكتور عبد اللطيف صبحي من الفوز بالكامل في جميع المناصب، حيث فاز دكتور هشام الجيوشي الفوز بنائب الرئيس، ومحمد حامد الفوز بمنصب أمين الصندوق.

وبدأت صباح الجمعة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي 6 أكتوبر الرياضي، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن بند انتخاب مجلس إدارة جديد للدوره 2023-2027.

وتفقد الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الرياضة، المقر الانتخابي لمتابعة عملية التسجيل وسير العملية الانتخابية، مؤكدا أن المديرية تلتزم بمبدأ الشفافية والحيادية تجاه جميع المرشحين وأن العملية الانتخابية تتم تحت إشراف قضائي كامل، برئاسة المستشار محمد محمد عبد الجليل رئيس اللجنة العليا لإدارة الانتخابات، وذلك بواقع 67 لجنه فرعية.

وأوضح الوكيل أن الانتخابات تنافس فيها 43 مرشحاً على 12 مقعدا منهم 6 مرشحين لمنصب رئيس مجلس الإدارة، ويتنافس على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة 4 مرشحين، وعلى منصب أمين الصندوق 4 مرشحين، وعلى منصب عضو مجلس فوق السن 22 مرشحاً، وتقدم لمنصب عضو مجلس الإدارة من الشباب 7 مرشحين.