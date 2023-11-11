شكرا لقرائتكم خبر عن محمود السيد يرفض مصافحة لاعب إسرائيلى فى كأس العالم للمبارزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض محمود السيد، لاعب منتخب مصر للسلاح، مصافحة لاعب إسرائيل فى كأس العالم لسيف المبارزة المقام فى سويسرا. وقام السيد بذلك بعد الفوز على لاعب الاحتلال إسرائيلى بنتيجة 5/0، حيث يتضامن لاعب منتخب مصر للسلاح مع القضية الفلسطينية. وقام لاعب إسرائيل بشكوى بطل منتخب مصر بعد رفض مصافحته أمام الجميع فى منافسات كأس العالم.

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