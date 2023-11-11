مارسيل كولر مع إداريى الأهلي: النجاح لا يتحقق إلا مع العمل الجماعى

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القاهرة - سامية سيد - أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، أن النجاح لا يتحقق إلا مع العمل الجماعي وأن تكون ممتلكا فريقا رائعا، وذلك في إشادة لإداريي الفريق كابتن ماهر عبد العزيز وعمرو محسب.

ونشر كولر، عبر حسابه على إنستجرام، صورة له متوسطا إداريي الفريق، صحبها بالقول: "النجاح لا يتحقق إلا مع العمل الجماعي وأن يكون لديك فريقا رائعا.. مع إداريي الفريق المخلصين والمجتهدين كابتن ماهر عبد العزيز وعمرو محسب".



كولر مع الإداريين ماهر عبد العزيز وعمرو محسب

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بنسبة كبيرة على إعادة حسين الشحات لاعب الفريق للتشكيل الأساسي للأهلي في مباراة الجونة، مساء اليوم، السبت، في بطولة الدوري بعدما غاب عن المشاركة أساسياً في مباريات الأهلي الأخيرة، وأعلن كولر قائمة الفريق لمباراة الجونة المقرر لها الخامسة من مساء اليوم، وتضم كلاً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدى أفشة، نيدفيد.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسى تأو، أنتونى موديست، طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر

فيما تشمل قائمة الأهلي أمام الجونة غياب 11 لاعباً وهم: أكرم توفيق، صلاح محسن، محمود متولى، على معلول، عمرو السولية، رضا سليم، محمد الضاوي كريستو، حمزة علاء، معتز محمد، محمد زعلول ومعهم محمود عبد المنعم كهربا للإيقاف.