بيراميدز يستعيد خدمات رضا بوبو فى مواجهة مازيمبى بدورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، خدمات رضا بوبو لاعب خط الوسط، فى مواجهة مازيمبى الكونغولي بالجولة الأولى في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة 24 نوفمبر، الساعة 6 مساء على استاد الدفاع الجوي.

وأنهى رضا بوبو برنامجه التأهيلى الذى خضع له فى أحد أكبر مراكز التأهيل فى الإمارات لمدة شهر، ويخوض حاليًا تدريبات تأهيلية لاستعادة اللياقة البدنية تحت إشراف إسلام جمال مدرب الأحمال.

وخضع رضا بوبو لعملية جراحية فى أحد المستشفيات بسبب "فتق فى جدار البطن"، تعرض له خلال تواجده فى معسكر منتخب مصر، فى منتصف شهر سبتمبر الماضى.

ومن المنتظر أن يستعيد بيراميدز خدمات اللاعب فى مواجهة مازيمبى المقبلة، والتى ستكون عقب فترة التوقف الدولى الحالية.