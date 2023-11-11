بطولة انكلترا: توتنهام يخسر خدمات ماديسون حتى العام الجديد

الرياص - اسماء السيد - لندن : كشف المدرب الأسترالي لنادي توتنهام الإنكليزي لكرة القدم الاسترالي أنج بوستيكوغلو الجمعة أنّ الثنائي جيمس ماديسون والهولندي ميكي فان دي فن سيغيب حتى بداية العام الجديد.

وتعرّض المدافع الهولندي الدولي لاصابة في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن وصانع الألعاب الدولي ماديسون في كاحل قدمه اليسرى في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول للمباراة التي خسرها ضد الجار والضيف تشلسي 1 4 الإثنين.

بوستيكوغلو وخياراته

وشهدت المباراة ايضًا طرد الثنائي الارجنتيني كريستيان روميرو (33) والايطالي ديستيني أودوغي (55) في الخسارة الاولى للفريق اللندني في الدوري هذا الموسم، مما سيفقد بوستيكوغلو العديد من خياراته البارزة في مواجهة مضيفه ولفرهامبتون السبت.

وقال بوستيكوغلو "من العدل أن نقول إن شيئا ما حدث بعد يوم الاثنين"، مضيفا "من الواضح أن إصابة ميكي بتمزق في الفخذ، علمنا أنها كانت قوية إلى حد ما، ربما تستغرق شهرين كي يعود في العام الجديد".

وتابع "حالة ماديسون أسوأ بكثير مما كنا نعتقد. لقد خرج مصابًا في الكاحل ولم يكن الأمر جيدًا في اليوم التالي، لذلك أرسلناه لإجراء فحص بالأشعة. وايضا قد يعود حتى العام الجديد".