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التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - أختتم توتنهام استعدادته لمواجهة وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام وولفرهامبتون

حارس المرمى: جوليلمو فيكاريو.
الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، ميكي فان دي فين، أودوجي.
الوسط: بيسوما ، بيبي ماتر سار، جيمس ماديسون.
خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، هيونج مين سون، برينان جونسون.
وكان السبيرز قد تلقى هزيمة من 4/1، في الجولة الماضية من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وولفرهامبتون وتوتنهام.. الموعد والقنوات الناقلة

يُطلق حكم مواجهة وولفرهامبتون وتوتنهام في الثانية والنصف من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب استاد مولينيو. 
وتُذاع مواجهة وولفرهامبتون وتوتنهام عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال السنوات الماضية.
الجدير بالذكر أن توتنهام يحتل المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي برصيد 26 نقطة، بينما يأتي وولفرهامبتون في المركز الرابع عشر ب 11 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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