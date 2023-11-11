النصر في مهمة صعبة أمام الوحدة بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر فريق النصر السعودي مهمة صعبة خارج قواعده أمام الوحدة، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دوري روشن.

ويتطلع النصر لمواصلة سلسلة انتصارات في الدوري السعودي لمزاحمة الهلال على الصدارة، حيث يحتل النصر المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، فاز في تسع وتعادل في واحدة وخسر مباراتين، ويحتل الوحدة المركز الثامن برصيد 16 نقطة، فاز في خمس وتعادل في واحدة وخسر ست مباريات.

وتقف الأرقام إلى جانب النصر، حيث التقيا في الدوري بما في ذلك الدوري المشترك، 76 مرة سابقة، كانت الغلبة خلالها للنصر الذي فاز في 44 مباراة، مقابل فوز الوحدة في 10 مباريات والتعادل في 22 مباراة، سجل خلالها هجوم العالمي 141 هدفاً، بينما سجل هجوم الفرسان 59 هدفا.

ويتسلح النصر بكتيبة من النجوم، بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو والسنغالي ساديو مانيه والإيفواري سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإسباني إيميريك لابورت وعبدالرحمن غريب وعبدالإله العمري بينما يغيب تاليسكا بسبب الإيقاف.

