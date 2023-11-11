فياريال الإسباني يستغني عن خدمات مدربه

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن فياريال الإسباني لكرة القدم انفصاله عن مدربه خوسيه روخو مارتن "باتشيتا" بعد شهرين فقط من توليه المسؤولية.

وتولى المدرب البالغ عمره 55 عاما، والمعروف باسم باتشيتا، المسؤولية في سبتمبر الماضي بعد رحيل كيكي سيتيين.

وحقق فياريال ثلاثة انتصارات فقط في 12 مباراة ويحتل المركز 13 في الدوري برصيد 12 نقطة.

وقاد باتشيتا الفريق في ثماني مباريات بالدوري وثلاث بالدوري الأوروبي ولقاء واحد في كأس الملك.

وفي لقائه الأخير مع الفريق، قلب فياريال تأخره بهدف ليفوز 2-1 على مكابي حيفا الإسرائيلي في الدوري الأوروبي أمس الخميس بفضل هدفين متأخرين.

ويتولى ميجيل أنخيل تينا مدير الكرة قيادة الفريق عندما يحل ضيفا على أتليتيكو مدريد يوم الأحد.