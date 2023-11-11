اخبار الرياضه

موعد مباراة مانشستر يونايتد ولوتون تاون

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب عشاق مانشستر يونايتد حول العالم مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنظيره لوتون تاون، ضمن منافسات الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.


ويبحث إيريك تين هاج، المدير الفني لليونايتد عن تصحيح المسار، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الموسم الحالي على الصعيد المحلي والقاري.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ولوتون تاون 
تنطلق مواجهة مانشستر يونايتد أمام نظيره لوتون تاون في الخامسة من مساء اليوم، والتي يشهدها ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ولوتون تاون 
تُنقل موقعة اليونايتد أمام لوتون تاون عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم الكثيرة السابقة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا