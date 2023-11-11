شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستقر على خوض 4 وديات خلال فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة شوقي غريب، على خوض الفريق ما لا يقل عن 4 مواجهات ودية لخلق حالة من الانسجام بين اللاعبين خاصة بعد عودة المصابين وانضمامهم بشكل تدريجي في صفوف الفريق.

وعاد شوقي غريب إلى قيادة مران المقاولون بعد انتهاء الراحة التي منحها للاعبين لمدة 4 أيام، حيث بدأ الفريق، يوم الخميس الماضي، استعداداته لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 30 نوفمبر الجاري.

وأعرب شوقي غريب عن ثقته الكاملة في لاعبي الفريق للخروج من تلك المرحلة الصعبة على مستوى نتائج الفريق، خاصة وأن لاعبي المقاولون قدموا أداء مميزاً خاصة في مواجهتي الأهلي والاتحاد السكندري رغم الهزيمة في كلا المباراتين.

وتراجع فريق المقاولون العرب إلى المركز الأخير فى جدول مسابقة الدوري برصيد نقطتين فقط، حصدهما بعدما خاض 6 مباريات، تعادل في مباراتين وخسر 4 أخرى، ولم يتذوق طعم الانتصارات حتى الآن، وسجل لاعبو المقاولون 8 أهداف واستقبلت شباكه 13 هدفاً آخر.