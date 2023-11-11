شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: أندية الشركات تهدد الزمالك وتقدمت بمشروع لمجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ميدو إن مستقبل نادى الزمالك سيكون مهددًا لو اعتمد على اسمه فقط، ولم ينشئ مشروعا لكرة القدم ينافس به أندية الشركات مثل زد وبيراميدز وفيوتشر.

وأكد ميدو فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذى يقدمه محمد أبو العلا على قناة الزمالك أن اسم الزمالك فقط لم يعد يكفى، ويجب أن يكون كل عام هناك لاعب يخرج من الزمالك لأوروبا، وهناك لاعب أفريقى صغير السن يستثمر به النادى، بالإضافة إلى قطاع ناشئين على أعلى مستوى.

وتابع ميدو أن معظم اللاعبين الصغار أصبحوا يذهبون لنادى إنبى لأن لديه مشروع فى قطاع الناشئين، وهناك لاعبون بدأوا يتركوا الزمالك للانتقال لأندية الشركات وهو ما يجب أن يتسبب فى استيقاظ النادى والشعور بالخطر القادم. وأكد أن المجلس الحالى على دراية بتلك الأمور ويعمل على تطوير منظومة كرة القدم داخل النادي.

وشدد ميدو على أنه ناقش أكثر من مشروع مع مجلس الإدارة وهناك توأمه ستتم بين الزمالك وعدد من الأندية الأوروبية، كما أن هناك مشروع تقدم به لمجلس الإدارة ينص على التعاقد مع أخصائى تغذية وتطوير قطاع الناشئين بالنادى.

قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطنى السابق، إن البعض تلقى تصريحاته عن محمد صلاح فى بداياته بحساسية شديدة.

وأكد ميدو فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذى يقدمه محمد أبو العلا على قناة الزمالك، أن حديثه عن صلاح كان بغرض النصيحة وليس الغيرة كما تحدث البعض، كما أن القنوات تدفع له أموالا ليقول رأيه وبالتالى من حقه أن يقول رأيه بصراحة عن صلاح.

وشدد ميدو على أنه حينما تحدث أن صلاح يحتاج فى بداياته لقوة الشخصية "الكاريزما"، كان كلامه صحيحا، والدليل أن سباليتى مدرب روما السابق تحدث عن نفس الأمر، وقال إنه يتمنى أن يكون صلاح مثل ميدو يطلب الكرة ويمتلك الشخصية.

وأشار ميدو إلى أن كل اللاعبين الذين يرغبون فى النجاح فى أوروبا، لا بد أن يستفيدوا مما قام به صلاح، وأيضًا يستفيدوا من أخطاء ميدو، ولو صلاح كان افتعل أزمة فى تشيلسى بعد جلوسه احتياطيًا لم يكن ليذهب لليفربول بعدها.

وطالب ميدو بأن يتم الاستفادة كرويًا من محمد صلاح بعد اعتزاله كرة القدم، خاصة بعدما وصل إليه صلاح من نضج ونجومية فى أوروبا.

وقال أحمد حسام ميدو إنه لم يضع أى شروط لقبول تدريب الزمالك، حينما طلب منه كمال درويش، رئيس النادى الأسبق تولى المسئولية عام 2013.

وأكد ميدو فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذى يقدمه محمد أبو العلا على قناة الزمالك، أنه تولى المسئولية فى ظروف صعبة للغاية، وكان يعمل مدربًا ويقوم بجلب رعاة للنادى، وباع كواليس الفريق لإحدى القنوات مقابل 3 ملايين جنيه لحل أزمات الفريق.

وشدد ميدو على أنه نجح فى حصد كأس مصر، وخسر الدورى بفارق مباراة، ومع ذلك فوجئ بقرار رحيله بدون سبب.

وأشار ميدو إلى أنه حقق نجاحات كبيرة فى مسيرته التدريبية، سواء فى الإسماعيلى، أو الدورى السعودى، الذى فاز فيه بلقب مدرب الأسبوع 3 مرات، لكنه رحل بسبب مشكلة حدثت هناك.

وأكد ميدو أنه لن يعود للتدريب إلا إذا كان هناك فريق يمتلك مشروعا، وبخلاف هذا الأمر لن يعود للتدريب الفترة القادمة.

وقال أحمد حسام ميدو إن أوسوريو مدرب مميز، وكان من ضمن أسباب التعاقد معه مع إدارة الكرة السابقة، لكن هناك أزمات أفقدت المدرب تركيزه.

وأكد ميدو فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" الذى يقدمه محمد أبو العلا على قناة الزمالك أنه حاول كثيرًا إثناء المدرب عن قراراته وذهب لأوسوريو فى منتصف الليل للفندق حينما علم أنه سيشرك حسام عبد المجيد كلاعب ارتكاز، وطالب المدرب بتغيير رأيه، لكن الكولومبى أصر على رأيه.

وأكد ميدو أن أوسوريو كان عنيدا، وتمسك بآرائه، وتسبب هذا الأمر فى خسارة الزمالك العديد من المباريات.

وأبدى ميدو سعادته بتولى معتمد جمال مسئولية تدريب الفريق، مؤكدًا أنه من أبناء الزمالك المخلصين، كما أشار ميدو بعيد الواحد السيد على القرارات الصعبة التى اتخذها، كما وجه التحية لمحمد عبد المنصف، مؤكدًا أنه مخلص وظلم بسبب اهتزاز مستوى عواد وصبحي.

ووجه ميدو التحية لأحمد مجدى ومدحت عبد الهادى، مؤكدًا أن طريقة عمل أوسوريو ظلمتهم جميعًا، وأنهم لم يتأخروا على النادى رغم استمرارهم 5 شهور بدون حصولهم على رواتبهم.