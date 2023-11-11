شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يبحث عن وديات لتجهيز سيراميكا لمواجهة البنك الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق سيراميكا، عن عدة وديات خلال فترة التوقف الدولى الحالية، من أجل تجهيز الفريق بشكل كامل لمباريات دورى Nile المقبلة، والتي يبدأ الفريق بمواجهة البنك الأهلى بعد تأجيل مباراة المصرى.

ويعود فريق سيراميكا للتدريبات غدا الأحد، لبداية الاستعداد بعدما منح أيمن الرمادى اللاعبين راحة لمدة 3 أيام بعد الهزيمة من الاهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من دورى Nile.

ويحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

وعلى جانب آخر، تمسك مسئولو نادى سيراميكا، ببقاء الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط الفريق المعار من النادى الأهلى، لنهاية الموسم مع الفريق، رافضين أي محاولة لقطع إعارته خلال شهر يناير المقبل.

وكشف معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا، أن أحمد القندوسى يقدم أداء مميزا مع الفريق وأصبح أحد الأعمدة الرئيسية خلال المباريات التي لعبها، وأن سبب تألقه مع الفريق هو التحرر الذي يملكه فى أرض الملعب، بناءً على تعليمات أيمن الرمادي مثله مثل باقي اللاعبين في خط الوسط.

وأوضح المدير الرياضى لسيراميكا: "القندوسي لم يحصل على فرصة كاملة مع الأهلي، اللاعب يشارك بحرية أكثر وثبت نفسه للجميع، هو بالفعل لاعب ممتاز أخلاقيا وفنيا".