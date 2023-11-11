لوبتيجي يقترب من خلافة نونو سانتو في اتحاد جدة

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب المدرب الإسباني حوليان لوبتيجي، المدير الفني السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا، من تولي القيادة الفنية لاتحاد جدة السعودي، خلفًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو، والذي رحل عن العميد خلال الأسبوع الماضي.



وأكدت تقارير صحفية أن إدلرة اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي أتمت الاتفاق مع الإسباني جوليان لوبتيجي لقيادة الفريق النمور خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن المدرب الإسباني كان من الخيارات المطروحة لتولي تدريب الاتحاد خلفًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو، ليكون قريبًا للغاية خلال الفترة الحالية من تولي قيادة العميد الفنية.

ويعتبر لوبتيجي أحد أفضل المدربين الإسبان، حيث تولي تدريب عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، والتي تأتي على رأس هذه الفرق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.

في سياق متصل، أكدت تقارير صحفية فرنسية أن زين الدين زيدان رفض تدريب اتحاد جدة، على الرغم من العرض المالي القوي من جانب الإدارة السعودية.

وأشارت إلى أن زيدان يرغب في تدريب فريق أوروبي كبير خلال الفترة المقبلة، بعدما لم يستطع تولي تدريب المنتخب الفرنسي، عقب تجديد عقد ديديه ديشامب مع الديوك.

الجدير بالذكر أن زين الدين زيدان نجح في تدريب ريال مدريد لولايتين من قبل، حيث حقق عدد من الألقاب المحلية والقارية والتي تأتي على رأسها الثلاثية التاريخية لدوري أبطال أوروبا 2016، 2017، 2018.