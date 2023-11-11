لفتة رائعة من كولر مع إداريي الاهلي قبل مواجهة الجونة.. شاهد

أظهر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، لفتة طيبة تجاه إداريي الفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام الجونة في بطولة الدوري المصري.

ونشر مارسيل كولر، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمعه بإداريي الاهلي، ماهر عبد العزيز، وعمرو محسب.

وكتب المدير الفني للنادي الاهلي تعليقًا على الصورة:”النجاح لا يتحقق إلا مع العمل الجماعي وأن يكون لديك فريق رائع”.

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وتابع كولر:”مع اداريي الفريق المخلصين و المجتهدين كابتن ماهر عبد العزيز و عمرو محسب”.

ويتأهب فريق الاهلي لمواجهة نظيره الجونة، في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024.

ويحل الاهلي ضيفًا على نظيره الجونة، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الاهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، فيما يقع الجونة في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.