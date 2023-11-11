كونميبول يعلن موعد قرعة كوبا أمريكا 2024

كشف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كونميبول”، عن موعد إجراء قرعة دور مجموعات بطولة كوبا أمريكا لعام 2024 في نسختها الـ48.

وأصدر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، بيان رسمي، يكشف فيه عن موعد قرعة دور مجموعات بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال كونميبول، في بيان عبر موقعه الرسمي، إن مراسم قرعة دور مجموعات بطولة كوبا أمريكا سيكون يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر القادم.

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وأوضح اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، إن مراسم القرعة ستقام في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الـ48 من كوبا أمريكا، في الفترة بين 20 يونيو وحتى 14 يوليو 2024، بمشاركة 16 منتخبًا، للمرة الثانية، حيث كانت الأولى في نسخة 2016.

ومن المقرر أن يشارك في البطولة خلال نسخة 2024، 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى 6 منتخبات من الكونكاف، كضيوف، بتنظيم مشترك من جانب الاتحادين.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب الأرجنتين، هو صاحب لقب النسخة الماضية من بطولة كوبا أمريكا، والذي حققه على حساب نظيره المنتخب البرازيلي.