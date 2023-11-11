الأهلي يمنع الزمالك من التفاوض مع موسيماني.. تفاصيل مثيرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-معتز عباس

قال محمد بركات، لاعب النادي الأهلي الاسبق إن لقاء الأهلي مع الجونة لن يكون سهلا، لأن علاء عبد العال مدرب الجونة يقدم مستوى وأداء جيدا مع الفريق.

وأضاف بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا، على قناة المحور، مساء الجمعة، أن علاء عبد العال من أفضل المدربين في الدوري الممتاز، والفريق يمتلك لاعبين مميزين مثل أحمد بلحاج والفريق يسير بشكل رائع خلال الفترة الأخيرة.

وعن مفاوضات الزمالك مع مدرب أجنبي، كشف برمات حقيقة ما تردد حول وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك لبيتسو موسيماني المدير الفني السابق للوحدة الإماراتي.

وأكد أن الزمالك لا يريد تكرار تجربة موسيماني مع الأهلي وليس متحمسا للتعاقد معه، بسبب تدخلات زوجه المدرب الجنوب افريقي مويرا موسيماني، والحديث في وسائل الاعلام كثيرا.

وأشار الى أن تعاقد الزمالك مع موسيماني في الوقت الحالي صعب، والمدرب ليس طاولة الزمالك في الوقت الحالي.

وأقال مجلس ادارة حسين لبيب، المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس اوسوريو، على خلفية الخسائر المتتالية، وعين معتمد جمال مدرب فني مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.

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