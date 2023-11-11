طواقم حكام مباريات الأهلي في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طواقم حكام مباريات الأهلي في أول ثلاث جولات بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

نستعرض طواقم حكام مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا:

مباراة الأهلي وميدياما الغاني، يدير اللقاء طاقم حكام من مالي وهم، بوبوتراوري حكم ساحة وموديمبا سامكا مساعد أول وامادو بيلي مساعد ثاني وابراهيما كيتا حكم رابع.

مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، يريد اللقاء طاقم حكام من موريتانيا وهم، عبدالعزيز بوه حكم ساحة وديباحمد الدين مساعد أول ويوسف محمد مساعد ثاني وموسي دياو حكم رابع.

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، يدير اللقاء طاقم حكام من كينيا وهم، بيتر ويوروا حكم ساحة وجيلبرتو شيريوت مساعد أول وستيفن يامبي مساعد ثاني ونيجروا ديكانش حكم رابع.