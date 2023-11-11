الأهلي يصدم فتوح ويكشف موقف كولر من ضم حارس جديد في يناير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الاعلامي الرياضي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك.

وقال شوبير في برنامج ملعب اون تايم سبورت، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم الجمعة، أن الأهلي لم يتفاوض مع فتوح، لكن من فترة قبل هناك تفاوض والاهلي رفض روط اللاعب.



وأوضح أن الأهلي أوقف التفاوض مع فتوح بعد أزمته الأخيرة مع الزمالك، لكن من الممكن أن يعود الأهلي للتفاوض معه، وفي الانتقالات الشتوية القادمة في يناير ستتضح الأمور.

وأضاف أن الأهلي يحاول الحفاظ على الجو الايجابي بينه وبين الزمالك، ومجلس الأهلي وكولر يثق في علي معلول وكريم الدبيس في الجبهة اليسرى الذي أخذ فرصته مع الفريق ويشارك في المباريات.

وأشار الى أنه هناك أحاديث حول دخول الأهلي في مفاوضات ظهير أيسر آخر بعيدا عن فتوح.



وأكد شوبير أن الأهلي لا يفكر في التفاوض مع أي حارس مرمى اخر، لانه يمتلك بما يكفي في هذا المركز وكولر مقتنع بالحراس الموجودين حاليا، ولا توجد نيه للتفاوض مع أي حارس مرمى.

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