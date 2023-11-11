نرفض المساس بالحكام أو التشكيك في نزاهتهم.. بيان من اتحاد الكرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -معتز عباس:



أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا للرد على أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز الأخيرة في نصف نهائي كأس مصر.

وحقق الزمالك الفوز على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية ٤/٣ بعد انتهاء الوقت الأصلي والاضافي بالتعادل الإيجابي ٣/٣، ليتأهل الزمالك الى نهائى كأس مصر ويلاقي الأهلي.

واشتكى نادي بيراميدز من قرارات حكم المباراة أحمد الغندور في المباراة التي شهدت طرد أحمد توفيق والمدير الفني جايمي باتشيكو.

وأصدر بيراميدز بيانًا، أمس الجمعة، يسجل فيه اعتراضه على القرارات التحكيمية التي شهدها اللقاء، والتي وصفها في بيانه بالقرارت المخجلة والفاضحة.



وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي:

"تابع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، ما جاء في البيان الصادر عن نادي بيراميدز بشأن تعرض فريق الكرة لظلم تحكيمي في مباراته الأخيرة أمام نادي الزمالك في نصف نهائي كأس مصر والتي انتهي وقتها الأصلى بالتعادل الإيجابي 3 / 3، قبل فوز الزمالك بنتيجة 4 / 3 بعد الاحتكام لركلات الجزاء الترجيحية.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم على تقديره واعتزازه بملاك نادي بيراميدز ودورهم الرائد في الاستثمار الرياضى، كما يود في نفس الوقت الرد على المغالطات التي جاءت في بيان نادي بيراميدز، لاسيما وأن الإدارة التنفيذية بالنادي تحاول أن توهم البعض بأن التحكيم هو المسئول عن الخسارة.

وسيتخذ الاتحاد المصري كافة الإجراءات اللازمة تجاه التجاوزات غير المقبولة التي جاءت في البيان الصادر من مجلس إدارة نادي بيراميدز بحق طاقم حكام المباراة والتي يرفضها الاتحاد المصري جملة وتفصيلا، لاسيما وأن هناك طرق وأطر شرعية على الأندية أن تسلكها للمطالبة بحقوقها في إطار سياسة الاحترام المتبادل بين الاتحاد وجميع الأندية.

ويشدد الاتحاد المصري لكرة القدم، على احترامه واعتزازه لكل الأندية ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع، كما يعمل جاهدا على تطوير منظومة التحكيم المصرى وفق خطة شاملة بدأت بالفعل ولن يتراجع عنها، رافضا في نفس الوقت المساس بالحكام أو التشكيك في نزاهتهم أو التعرض لهم بأي شكل من الأشكال.

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