حال التعاقد مع مدرب أجنبي.. الزمالك يعرض منصباً جديداً على معتمد جمال حال التعاقد مع مدرب أجنبي.. الزمالك يعرض منصباً جديداً على معتمد جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب : معتز عباس:

كشف الاعلامي الرياضي أحمد شوبير، موقف مجلس إدارة الزمالك من معتمد جمال المدرب المؤقت، والتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد بعد اقالة الكولمبي خوان كارلوس اوسوريو.

وقال شوبير في برنامج ملعب اون تايم سبورت، على فضائية أون تايم سبورتس، اليوم الجمعة، إن الزمالك يبحث عن خليفة اوسوريو، والمدرب ليس مصريا، لافتا الى أن أحمد سليمان نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك سافر للخارج للبحث عن مدرب فني أجنبي، بعد وخروج ٤ مدربين من الترشيح لتدريب الفريق.

وأكد أن الزمالك لا يفكر في التعاقد مع كريستين جروس، أو بيتسو موسيماني، خلال الأيام المقبلة هيتم الاعلان عن اسم المدرب الجديد.

وبشأن معتمد جمال، أوضح أن رئيس الزمالك تحدث مع مدرب الفريق المؤقت، من أجل بحث استمراره كمدرب عاما في الجهاز الفني الجديد، أو يصبح رئيسا لقطاع الناشئين.

وتولى معتمد جمال منصب المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك، عقب اقالة اوسوريو بسبب النتائج السيئة في الدوري.

وقاد معتمد جمال فريق الزمالك في أول مباراة أمام بيراميدز، واستطاع الفوز عليهم بركلات الجزاء الترجيحية والتأهل لنهائي كأس مصر.

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