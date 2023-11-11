طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي يكشف سبب ترك الدوري المغربي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -معتز عباس:

قال طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي، أن المفاوضات مع البنك لم تستغرق سوى 10 دقائق، مضيفا: "مرتاح نفسيا معاهم".



وأضاف مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا، المذاع على قناة المحور، مساء الجمعة: أنه بعد التوقيع على عقود تجريب فريق البنك الاهلي دقائق، كان مصرا على تدريب الفريق والتجهيز لمباراة المصري البورسعيدي.



وأشار إلى أن حسن شحاتة كان سببا أساسيا في تواجده كمدرب في المغرب ويستحق الشكر، مرادفا: "أنا كنت مدرب فريق مدرب أوليمبيك آسفى المغربي ورجعت مصر عشان عايز الناس تعرفني اكتر، وحتى تجربتي مع المنتخب اللي الناس بتلومنا عليها كانت تجربة ناجحة".



وأوضح أنه في الفترة القادمة سيعقد جلسة مع أشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي بشأن تعاقدات يناير، مضيفا: :"عندنا لاعيبة كويسة".



من جانبه أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن النادي استطاع التعاقد مع 9 صفقات في الميركاتو منهم 6 لاعبين بشكل حر، والتي كلفت خزينة النادي أقل من 10 مليون جنيه.



وأشار الى أن كل اللاعبين كانوا يريدون التعاقد مع البنك الأهلي لأن التزامات النادي واضحة لأنه هناك مؤسسة ومنظومة قوية.



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