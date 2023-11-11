شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أجانب ومصرى ضحايا إقالة المدربين فى دورى Nile بعد 6 جولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت 4 أندية مصرية تغييرات على مستوى القيادة الفنية لتغيير النتائج الضعيفة التى حققتها فى المباريات الأولى من هذا الموسم، بعد مرور 6 جولات من دورى Nile حتى الآن.

ونستعرض الـ4 مدربين الذين تمت إقالتهم أو رحيلهم حتى الآن:

البرتغالى برونو روماو

وجه مسئولو نادى فاركو الشكر للبرتغالى برونو روماو مدرب الفريق بعد البداية غير الجيدة لهذا الموسم، حيث سقط فاركو في فخ الخسارة مرتين في مباراته الأولى 2-0 أمام مودرن فيوتشر ثم خسر ضد المصري البورسعيدي بهدف، ثم تعادل مع سيراميكا في اللقاء الثالث بريمونتادا.

وتعاقد فاركو مع خالد جلال ليقود الفريق خلفا للبرتغالى برونو روماو، والذى نجح فى الفوز على الإسماعيلى فى الإسماعيلية، قبل أن يسقط أمام الجونة وبلدية المحلة.

أطاح مسئولو البنك الأهلى بالقبرصى بابا فاسيليو بعدما تعرض الفريق لـ4 هزائم فى أول 4 مباريات، ويتم التعاقد مع طارق مصطفى خلفا له، ليقود الفريق لاكتساح المصرى فى أول مباراة برباعية نظيفة.

ميمى عبد الرازق

ثالث المدربين الراحلين هو ميمى عبد الرازق من القيادة الفنية لفريق الداخلية، ليتعاقد النادى مع هيثم شعبان خلفا له بعد مرور 6 جولات، من أجل محاولة إعادة الفريق للطريق الصحيح.

خوان كارلوس أوسوريو

آخر الراحلين عن دورى Nile هو الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو من القيادة الفنية لفريق الزمالك، وإسناد المهمة لمعتمد جمال لحين التعاقد مع مدرب جديد.