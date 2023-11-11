شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الشباب تطير إلى تونس اليوم للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تطير في الثامنة صباح اليوم السبت بعثة منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض ، الي تونس للمشاركة في بطولة شمال افريقيا التي تنطلق يوم 14 نوفمبر الجاري .

يترأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ، وتضم البعثة 22 لاعبا.

وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.