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الزمالك أمام الأهلى فى سابع جولات دورى سيدات اليد

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القاهرة - سامية سيد -  

 

تقام على مدار اليوم السبت ، لقاءات قوية على صعيد الجولة السابعة بالمرحلة الأولى من دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 . 

 

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، سموحة مع الطيران و سبورتنج مع الشمس و 6 أكتوبر مع  البنك الأهلى و الزمالك مع الأهلي ، حيث تقام هذه المباراة الثامنة مساء.

 

فيما تقام الجولة الثامنة بالدور الثانى الجمعة المقبل بلقاءات بين كلا من ، الأهلى مع البنك الأهلى و الزمالك مع 6 أكتوبر و الشمس مع الطيران و سبورتنج مع سموحة . 

 

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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