شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك أمام الأهلى فى سابع جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام على مدار اليوم السبت ، لقاءات قوية على صعيد الجولة السابعة بالمرحلة الأولى من دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، سموحة مع الطيران و سبورتنج مع الشمس و 6 أكتوبر مع البنك الأهلى و الزمالك مع الأهلي ، حيث تقام هذه المباراة الثامنة مساء.

فيما تقام الجولة الثامنة بالدور الثانى الجمعة المقبل بلقاءات بين كلا من ، الأهلى مع البنك الأهلى و الزمالك مع 6 أكتوبر و الشمس مع الطيران و سبورتنج مع سموحة .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.