الامارات | مانشستر سيتي يستغل قرار ريال مدريد.. مبابي وهالاند في فريق واحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر سيتي يستعد لإبرام صفقة من العيار الثقيل لم تكن ضمن حساباته.

قالت صحيفة TEAMtalk إن السيتي يستعد للانقضاض على صفقة النجم كيليان مبابي الذي تردد أنه خرج من حسابات ريال مدريد ليفتح الباب أمام الطامعين في كسب خدماته.

وأضاف: "الدولي الفرنسي من المقرر أن يغادر باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، بعدما انهارت محاولات تجديد عقده بسبب محادثات انتقاله إلى "الملكي".

وتابعت: "هناك 4 أندية إنجليزية تتربص باللاعب البالغ من العمر 24 عاماً وهي مانشستر سيتي وليفربول ونيوكاسل وتشيلسي".

وأوضحت: "رغم أن ريال مدريد هو الأوفر حظاً للتعاقد مع مبابي، ولكن التطورات التي حدثت من الجانب الإسباني بشأن الخروج من سباق ضمه، يجعل مانشستر سيتي في موقف قوي خاصة أنه قادر على تقديم عرض مادي كبير يقنع اللاعب الفرنسي بالانتقال إلى صفوفه".

واختتمت: "انضمام مبابي إلى مانشستر سيتي يعد صفقة مدوية، خصوصاً أن الفريق يضم في صفوفه النجم النرويجي إيرلينغ هالاند الذي يعد من أفضل المهاجمين في العالم حالياً".