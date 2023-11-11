شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد القندوسى يتفوق على سداسى الأهلى الأجنبى فى دورى Nile.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف الجزائرى أحمد القندوسى لاعب الأهلى المعار لفريق سيراميكا، الأضواء فى أول 6 جولات من دورى Nile، ليصبح هداف فريقه فى المسابقة برصيد 5 أهداف وينافس على لقب هداف بطولة الدورى.

واستعار فريق سيراميكا أحمد القندوسى من الأهلى لمدة موسم، بعدما خرج اللاعب من حسابات السويسرى مارسيل كولر مدرب الأهلى الذى طلب التعاقد مع الفرنسى موديست فى بداية الموسم وإعارة القندوسى.

ونجح أحمد القندوسى في خطف الأضواء خلال أول 6 مباريات شارك فيها مع سيراميكا، حيث أحرز 5 أهداف وصنع هدفا آخر في 6 مباريات، ليتفوق على سداسى الأهلى الأجنبى فى بطولة الدورى.

وساهم سداسى الأهلى بيرسى تاو ورضا سليم وعلى معلول وأليو ديانج وموديست ومحمد الضاوى كريستو مجتمعين فى 5 أهداف فقط حتى الآن خلال الـ4 مباريات التى خاضها الأهلى.

ونستعرض أرقام أحمد القندوسى وسداسى الأهلى..

أحمد القندوسى: سجل 5 أهداف وصنع هدفا

بيرسى تاو: سجل 4 أهداف ولم يصنع

رضا سليم: سجل هدفا ولم يصنع

على معلول: لم يسجل ولم يصنع

أليو ديانج: لم يسجل ولم يصنع

موديست: لم يسجل ولم يصنع

محمد الشاوى كريستو: لم يسجل ولم يصنع