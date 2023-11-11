شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يبدأ دراسة أبو سليم الليبى قبل مواجهته بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ معتمد جمال المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك دراسة فريق أبو سليم الليبى منافسه في الجولة الأولى من دورالمجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،قبل مواجهته في المباراة المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري.

وطلب معتمد جمال من الجهاز المعاون تجهيز تقرير شامل ومفصل عن الفريق الليبى، يتضمن طريقته فى بناء الهجمات،والاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه حتى يتسنى له الوقوف على نقاط القوة والضعف داخل الفريق الليبى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبى في المباراة المقرر لها في السادسة مساء يوم الأحد 26 نوفمبر الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

طلب معتمد جمال المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من لاعبى الأبيض غلق صفحة بيراميدز، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضى وانتهت بتأهل الفريق إلى نهائى كأس مصر.

وأكد جمال للاعبى الزمالك بنسيان مواجهة بيراميدز من أجل التركيز فى المرحلة المقبلة ومواجهة أبو سليم الليبى فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها يوم 26 نوفمبر الجارى.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على بيراميدز فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.

وفضل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام من أجل التقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات مرة أخرى استعدادا لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلى فى المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 فى مباراة نصف النهائى، بعد انتهاء الوقت الأصلى والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.