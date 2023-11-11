شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال كأس مصر آخر 10 مواسم قبل قمة الأهلى والزمالك.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق الزمالك موعدا مع فريق الأهلى في نهائي كأس مصر لكرة القدم، المقرر لها 13 مارس المقبل، بعدما أطاح بفريق بيراميدز بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة والوقت الإضافى بالتعادل 3/3، ليصل إلى النهائي الـ42 في تاريخه.

ويحلم فريق الزمالك فى التتويج باللقب التاسع والعشرين فى تاريخه من كأس مصر، بينما يسعى الأهلى للتتويج باللقب التاسع والثلاثين فى تاريخه والابتعاد بصدارة الأكثر تتويح بلقب كأس مصر.

آخر 10 أبطال لكأس مصر قبل القمة المرتقبة..

2013: الزمالك

2014: الزمالك

2015: الزمالك

2016: الزمالك

2017: الأهلي

2018: الزمالك

2019: الزمالك

2020: الأهلي

2021: الزمالك

2022: الأهلي

ونجح فريق الزمالك في العودة من بعيد وتحقيق الفوز على بيراميدز بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بنتيجة 3 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

تقدم فريق بيراميدز بهدف فيستون كالالا مايلي في الدقيقة 5، وسجل نبيل دونجا هدف تعادل الزمالك بالدقيقة 91، وتقدم مصطفى فتحي بالهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 93، وسجل سامسون أكينيولا هدف تعادل الزمالك في الدقيقة 101، وأحرز محمد حمدي هدف بيراميدز الثالث في الدقيقة 108، وسجل ناصر منسي هدف الزمالك في الدقيقة 112.

بهذه النتيجة يتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة الأهلى الذى سبق وتأهل على حساب إنبى، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائى كأس مصر موسم 2022 – 2023.