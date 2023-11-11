شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلى يواجه الكويت الكويتى لتحديد المراكز فى مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الكويت الكويتى ظهر اليوم السبت، فى إطار تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقامة فى السعودية.

خسر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره برشلونة الإسبانى أول أمس الخميس بنتيجة 37/26، فى ثانى مواجهاته بالدور الأول ببطولة كأس العالم للأندية " سوبر جلوب ".

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19/16 لصالح برشلونة الإسبانى ،ونجح الأهلى فى الفوز على النور السعودى بنتيجة 38/20 فى أول مواجهات البطولة أول أمس الثلاثاء .

وشهدت ضربة البداية حصول محمد إبراهيم، حارس الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة النور السعودي، وتسلم إبراهيم الجائزة من محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، وقدم محمد إبراهيم أداءً مميزًا ساهم في فوز الأهلي بنتيجة 38-20.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من ، إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.

تضم البطولة 12 ناديا من 10 دول تم توزيعهم على 4 مجموعات و يصعد للدور قبل النهائي للسوبر جلوب الأول من كل مجموعة و يمثل مصر و قارة افريقيا بالبطولة النادى الاهلى.