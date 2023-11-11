شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الشباب تطير إلى تونس للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت القاهرة منذ قليل بعثة منتخب مصر للشباب متوجهة لتونس لخوض بطولة شمال أفريقيا التي تنطلق يوم 14 نوفمبر الجاري.

وتصادف وجود سمير عثمان، على نفس الرحلة حيث يتوجه لتونس بصفته عضوٍ بلجنة حكام شمال أفريقيا.

يترأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتضم البعثة 22 لاعبا.

وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.











