"تاو" يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره الجونة اليوم في الخامسة عصرا على ملعب الأخير خيري بشارة، والمؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر اللمسات النهائية على خطة الفريق للمباراة خلال المران الختامي أمس.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور.

الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

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