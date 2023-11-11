فكر كولر الفنى مع الأهلي لحل أزمة الغيابات أمام الجونة في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أمام الجونة ، مساء اليوم، على ملعب خالد بشارة بالغردقة ، ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة ببطولة الدوري المصري.

وأستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على تشكيله الأساسي الذى سيخوض به لقاء الجونة المرتقب بحثًا عن صدارة جدول الميابقة بالدوري الممتاز الجونة.

ومن خلال تدريبات الأهلي الأخيرة فتبين ان تشكيل الأحمر شهد العديد من التغييرات المختلفة عن تشكيل لقاء سيراميكا كليوباترا في المباراة الأخيرة.

وسيلعب الأهلي لقاء الجونة بـ محمد هاني في مركز الظهير الأيمن نظرًا لغياب أكرم توفيق بسبب الإجهاد العضلي.

و يلعب محمد مجدي أفشة في وسط الملعب بدلا من مروان عطية، بالإضافة إلى عودة حسين الشحات وأنتوني موديست في خط الهجوم بدلا من طاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر.

ومن المتوقع أن يخوض مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلي مواجهة الجونة الليلة، بالجولة المؤجلة بالدوري الممتاز بتشكيل كالتالى:

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة في الدوري

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

في خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس.

‏في خط الوسط: أليو ديانج وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

‏في الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات وأنتوني موديست.

الأهلي يسعى للوصول إلى صدارة الدوري

ويسعى فريق النادي الأهلي للوصول إلى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز إذ يأتي الأهلي في المركز الثاني خلفًا لبيراميدز صاحب المركز الأول برصيد 13 نقطة.