موعد مباراة توتنهام وولفرهامبتون اليوم بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق توتنهام لمواجهة قوية اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره فريق وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب استاد مولينيو.

موعد مباراة وولفرهامبتون وتوتنهام والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة وولفرهامبتون ونظيره توتنهام في الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وتُذاع مباراة توتنهام ووولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق محمد بركات، ويدير اللقاء تحكيميا تيم ربينسون.

ترتيب توتنهام ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي قبل صدام اليوم

يخوض فريق توتنهام لقاء اليوم وهو في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، حصدها من 8 انتصارات وتعادلين وهزيمة.

بينما يلعب فريق وولفرهامبتون صاحب الأرض في لقاء اليوم وهو في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة، من ثلاث انتصارات وثلاث تعادلات وخمس هزائم.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وولفرهامبتون أمام توتنهام فى تمام الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

آرسنال أمام بيرنلي فى تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2

كريستال بالاس أمام إيفرتون فى تمام الساعة 5 مساء

مانشستر يونايتد أمام لوتون تاون فى تمام الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

بورنموث أمام نيوكاسل يونايتد فى تمام الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1