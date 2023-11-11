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موعد مباراة الأهلي والكويت الكويتي في كأس العالم لكرة اليد

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ياسر رشاد - القاهرة - يلعب فريق كرة اليد رجال بالنادي الاهلي، مباراة مهمة امام نظيره الكويت الكويتي وصيف المجموعة الثانية، فى اطار منافسات كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”  والمقامة حاليا في المملكة العربية و التى ستجمع بين الفريقين لتحديد المركز من الخامس للثامن .

 

موعد مباراة الاهلي والكويت الكويتي بكأس العالم للأندية لكرة اليد 

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة أمام الكويت الكويتي في تمام الثانية عشر والربع ظهر اليوم في أولى مباريات تحديد المراكز بمونديال اليد “السوبر جلوب 2023”.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني بترتيب المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية لكرة اليد، خلف المتصدر، فيما يقع الكويت الكويتى وصيفا للمجموعة الثانية الذي يعتلى صدارتها نظيره فوكس برلين الألماني.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم أمام الكويت الكويتي تحت شعار لا بديل عن الفوز، لحجز مقعدًا للتأهل للعب مباراة على المركز الخامس.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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