شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده من 17 سنة.. الأهلى بطلا لأفريقيا فى قلب رادس أمام الصفاقسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم السبت الذكرى الـ17 لملحمة رادس الشهيرة، عندما خطف الاهلى لقب دورى أبطال أفريقيا من الصفاقسى التونسى من قلب ملعب رادس بعد يسارية أبو تريكة القاتلة في لقاء بفوز الأهلي 1-0، وكان التعادل 1-1 نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة.

لقب دوري أبطال أفريقيا 2006 للنادي الأهلي هو لقب استثنائي لجماهيره، كان قبل شهور من انطلاق احتفالات مئوية النادي القاهري، البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء أعد كل سيناريوهات المباراة قبل السفر من القاهرة لتونس، لتأتي الفرحة الاستثنائية.

وكان الأهلى قد حقق تعادلا إيجابيا فى القاهرة بهدف لكل منهما، ليتوج الأحمر بطلا لأفريقيا 2006 ويعادل الرقم القياسى المسجل للزمالك فى قارة أفريقيا ويفتح الباب أمام الأحمر لامتلاك زعامة القارة.