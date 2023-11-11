شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة الأهلى والجونة اليوم السبت 11 / 11 / 2023 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الخامسة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع الجونة باستاد خالد بشارة بالغردقة فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري ، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..



1_ ترتيب الأهلى والجونة في الدوري 1_ ترتيب الأهلى والجونة في الدوري يحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز بها جميعاً، وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 3، ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل فى مثلهما وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4.



2_ الاهلى يتفوق على الجونة فى القيمة التسويقية 2_ الاهلى يتفوق على الجونة فى القيمة التسويقية تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 30.50 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للجونة 3.10 مليون يورو.



3_أرقام كولر مع الأهلى 3_أرقام كولر مع الأهلى خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 71 مباراة، فاز فى 49 لقاءً، وتعادل فى 15 مباراة، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 130 هدفاً وتلقت شباكه 42، وخرج بشباك نظيفة فى 43 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة".



4_متعب الهداف وعاشور الأكثر مشاركة 4_متعب الهداف وعاشور الأكثر مشاركة يعتلى عماد متعب مهاجم الأهلى السابق قائمة هدافى المارد الأحمر فى شباك الجونة برصيد 3 أهداف فيما يعد حسام عاشور قائد الأهلى السابق هو اللاعب الأكثر مشاركة فى مواجهات الجونة برصيد 10 مباريات.



5_ رقم قياسى فى مواجهات الأهلى والجونة 5_ رقم قياسى فى مواجهات الأهلى والجونة النتيجة الأكبر فى تاريخ مواجهات الاهلى والجونة كانت فى الوحيدة بينهم بكأس مصر والتى انتهت بنتيجة 13-0 للأهلى عام 2015، بعدما أشرك الجونة معظم لاعبيه الشباب فى اللقاء بدلا من الانسحاب، بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية وقتها، ورحيل معظم نجوم الصف الأول، وانتهاء عقود آخرين.



6_نتيجة آخر ظهور للأهلى والجونة فى الدوري 6_نتيجة آخر ظهور للأهلى والجونة فى الدوري حقق المارد الأحمر فوزاً على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري، فيما فاز الجونة على الداخلية بهدفين دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة.





7_ 20 مواجهة جمعت الأهلى والجونة

20 مواجهة بين الأهلى والجونة في الدوري ( 19 مباراة بالدوري+ مباراة بكأس الرابطة) حقق المارد الأحمر 11 انتصاراً مقابل فوز وحيد للجونة، بينما انتهت 8 مباريات بالتعادل، سجل المارد الأحمر 29 هدفاً فى شباك الجونة وتلقت شباكه 11.