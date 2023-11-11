أسطورة ميلان الإيطالي يقترب من الدوري السعودي

اقترب النجم الإيطالي باولو مالديني، المدير التقني السابق لنادي ميلان، من تولي منصب مهم في أحد أندية الدوري السعودي خلال الأيام المقبلة.

وبحسب ما ذكره الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة “أكس” فإن باولو مالديني، هو المرشح الرئيسي ليصبح المدير الرياضي لفريق الاتحاد السعودي.

وأضاف رومانو: “من المقرر أن يحسم مدير ميلان السابق مستقبله قريبا، في ظل وجود عرض جاد من النادي السعودي”.

وكانت مجموعة “ريد بيرد” المالكة لميلان، قد أقالت مالديني من منصبه، عقب انتهاء الموسم الماضي، بسبب اختلاف في وجهات النظر.

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وساهم مالديني، في تحقيق ميلان لقب الدوري الإيطالي في موسم 2021-2022، قبل الرحيل عن إدارة الروسونيري بعدها بعام واحد.

ويسعى اتحاد جدة للحفاظ على لقب الدوري السعودي، الذي توج به في الموسم الماضي، علما بأن الفريق يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية خلال ديسمبر المقبل.