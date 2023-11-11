بيريز يتحدث عن أهمية بيلينجهام في مستقبل ريال مدريد

تحدث فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عن الوضع الحالي في الفريق الملكي، مسلطاً الضوء على انضمام بيلينجهام، أفضل صفقات الميرنجي هذا الصيف قادمًا من بوروسيا دورتموند.

وقال رئيس ريال مدريد: «لقد قمنا هذا العام بدمج بيلينجهام، الذي تم تصميمه للاحتفال بعصر ما، ليكون أسطورة ريال مدريد».

أضاف : «لقد استعدنا فران جارسيا وخوسيلو، لاعبين شابين، وإبراهيم دياز، الذي يأتي من كونه أحد أفضل اللاعبين في إيطاليا. مثل جولر، أصغر لاعب يسجل مع المنتخب التركي وكيبا، حارس المرمى الذي شارك في أكثر من 100 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. معهم، نواصل الحفاظ على البرنابيو».

كما أرسل رسالة دعم إلى كورتوا وميليتاو، وقال فلورنتينو بيريز: «دعمي، من هنا، لكورتوا وميليتاو. اثنان من أفضل اللاعبين في العالم، اللذين عانوا من أسوأ ما يمكن أن يحدث للرياضي. كل حبنا لهم‘».

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كما أراد رئيس النادي الملكي أن يتذكر بشكل خاص اللاعبين اللذين غادرا ريال مدريد الموسم الماضي: بنزيما وماركو أسينسيو.

وقال فلورنتينو بيريز: «أريد أيضًا أن أتذكر بنزيما. عزيزي كريم، لن ننسى أبدًا كرة القدم التي قدمتها وأنك كتبت قصة رائعة في نادينا. لاعب فريد من نوعه وغير قابل للتكرار، فاز بالكرة الذهبية. شكرًا لك».

وختم حديثه عن ماركو أسينسيو، وقال :‘«اختتم لاعبون آخرون مشوارهم أيضاً. أسينسيو، الفائز بـ17 لقباً. شكراً جزيلاً لكم‘».