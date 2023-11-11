تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره فريق فالنسيا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وفالنسيا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل الفريق الملكي.

ويدخل ريال مدريد هذه المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ٢٩ نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز الثامن برصيد ١٨ نقطة.

ولم يتعرض الميرنجي لأي هزيمة في أخر ١٨ مباراة خاضها أمام فالنسيا بجميع البطولات، كما سجل النادي الملكي هدفين على الأقل في ١١ من أخر ١٢ مباراة على ملعبه أمام الخفافيش بجميع البطولات.

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وتعد عودة رودريجو إلى التشكيلة الأساسية جنبًا إلى جنب مع فينيسيوس يمكن أن تشكل خطورة على دفاع فالنسيا في تلك المباراة كما حدث في المباراة الماضية أمام براغا في الأبطال.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد فالنسيا:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو، ألابا، جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، كروس، كامافينجا.

خط الهجوم: بيلينجهام، جونيور، رودريجو.