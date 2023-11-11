محمد صلاح يرد على تصريحات فيرمينيو بخصوص خلافاته مع ماني

علق الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي على اتهامات زميله السابق روبرتو فيرمينو الذي انتقل مؤخرًا إلى صفوف النادي الاهلي السعودي.

وأكد فيرمينيو في تصريحاته أن محمد صلاح كان أنانيًا في اللعب حينما تواجد سويًا في صفوف ليفربول رفقة زميلهما الآخر، السنغالي ساديو ماني.

وشدد الدولي البرازيلي على أن علاقة محمد صلاح بـ ماني لم تكن جيدة نظرا لتجاهل اللاعب المصري للمهاجم السنغالي في كثير من الأحيان.

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وقال محمد صلاح في تصريحات نشرتها صحيفة “ليفربول إيكو”:” دائمًا وابدًا هدفي في المقام الأول مساعدة فريقي بغض النظر عن الفوز بالجوائز الفردية، وأفعل ذلك منذ انضمامه للريدز”.

وأضاف” من الجيد الفوز بالجوائز بصفة مستمرة ولكن قلت عدة مرات لشيء الأكثر أهمية هو مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات منعا للتشكيك”.

وأضاف” مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات هو أهم شيء، كما أنني أشعر بالحب دائما من الجماهير، أنا هنا منذ سبع سنوات، وأشعر بذلك بشكل دائم”.

وأنهى حديثه” أحاول مساعدة اللاعبين الأصغر سنًا في اللعبة وخارج الملعب ودائمًا أحاول فقط ألعب لعبتي وأن أكون قدوة للاعبين ويجب على الجميع الاستعداد لتقديم أداء على أعلى مستوى”.