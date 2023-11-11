الاتفاق تم.. الاتحاد السعودي يستقر على مدربه الجديد

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن استقرار نادي الاتحاد السعودي على المدير الفني الجديد خلفًا للبرتغالي نونو سانتو الذي تمت إقالته خلال الفترة الماضية.

ورحل سانتو عن تدريب الاتحاد السعودي وذلك عقب سلسلة من النتائج السيئة للغاية، مع خسارة أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا في الأسبوع الماضي.

ووفقًا لما أكد الصحفي الشهير، رودي جاليتي، بشبكة “Sportitalia” الإيطالية عبر حسابه الرسمي على منصة “X” فإن الاتحاد توصل لاتفاق مع المدير الفني السابق لـ ريال مدريد جولين لوبيتيجي حول الراتب.

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وأكد الصحفي الشهير أن الاتحاد قدم عرضًا قويًا إلى المدرب الإسباني الذي سبق ورفض عرضًا أوليًا بسبب أنه لا يريد قيادة فريق في منتصف الموسم.

ووافق في الأخير لوبيتيجي عقب زيادة العرض الماضي في أولى تجاربه خارج قارة أوروبا ليتبقى فقط الاتفاق بين الطرفين لى مدة العقد قبل الإعلان عن التعاقد.