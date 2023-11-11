صدمة قوية لـ ريال مدريد بعد إصابة الصفقة الجديدة

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن تلقي نادي ريال مدريد صدمة قوية نتيجة إصابة لاعبه التركي أردا جولر قبل مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني.

ويستضيف نادي ريال مدريد نظيره فالنسيا اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإسباني وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “أس” الإسبانية فإن الدولي التركي يعاني من إصابة فى العضلة الرباعية بالساق اليمنى وهي التي تختلف عن تلك التي تعرض لها في الفترة الماضية على مستوى العضلة الفخذية المستقيمة.

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وافادت الصحيفة الإسبانية فإن مدة غياب جولر عن المباريات بسبب الإصابة الجديدة ستصل إلى شهر.

ولم يتمكن التركي الذي انضم إلى صفوف ريال مدريد في أوائل يوليو الماضي، من المشاركة مع الميرينجي فى أى مباراة رسمية حتى الآن، بسبب تعرضه لـ3 إصابات.

وانتقل جولر إلى صفوف الريال في الصيف الماضي قادما من فنربخشة التركي، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 20 مليون يورو.