"مع المخلصين والمجتهدين ".. كولر يوجه رسالة لهذا الثنائي قبل مواجهة الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي رسالة لمساعديه في الجهاز الإداري قبل مواجهة الأحمر اليوم مع الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشر كولر صورة تجمعه بإداريي الأهلي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "النجاح لا يتحقق إلا مع العمل الجماعي وأن يكون لديك فريق رائع ... مع إداريي الفريق المخلصين والمجتهدين كابتن ماهر عبد العزيز و عمرو محب".

ويلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي في الخامسة عصر اليوم نظيره الجونة على ملعب الأخير في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.