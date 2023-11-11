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"مع المخلصين والمجتهدين ".. كولر يوجه رسالة لهذا الثنائي قبل مواجهة الجونة

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محمد اسماعيل - القاهرة - وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي رسالة لمساعديه في الجهاز الإداري قبل مواجهة الأحمر اليوم مع الجونة في بطولة الممتاز.

ونشر كولر صورة تجمعه بإداريي الأهلي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "النجاح لا يتحقق إلا مع العمل الجماعي وأن يكون لديك فريق رائع ... مع إداريي الفريق المخلصين والمجتهدين كابتن ماهر عبد العزيز و عمرو محب".

ويلتقي الفريق الأول للنادي الأهلي في الخامسة عصر اليوم نظيره الجونة على ملعب الأخير في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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