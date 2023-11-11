بالأسماء.. 9 غيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الفريق الأول للنادي الأهلي من غيابات عديدة قبل مواجهة اليوم السبت مع الجونة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن صفوف النادي الأهلي في مباراة اليوم تسعة لاعبين لأسباب مختلفة وهم: محمود كهربا للإيقاف ومحمود متولي وصلاح محسن ومحمد الضاوي كريستو وحمزة علاء لأسباب فنية.

بينما يغيب التونسي علي معلول وعمرو السولية والمغربي رضا سليم للإصابة.

بينما ضمت قائمة الأهلي للمباراة كل من: حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم -رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم - محمد هاني - كريم فؤاد وكريم الدبيس وخالد عيد الفتاح.

الوسط: كريم نيدفيد - حسين الشحات-أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - أحمد عبدالقادر - إمام عاشور -محمد مجدي أفشة -طاهر محمد طاهر- أليو ديانج -بيرسي تاو.

الهجوم: موديست.