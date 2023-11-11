حسام حسن: كهربا كان يستحق الانضمام لقائمة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق نجم الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابق حسام حسن، على اختيارات المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لقائمة منتخب مصر استعدادًا لخوض مباراتي جيبوتي وسيراليون.

ويواجهة منتخب مصر جيبوتي يوم 16 نوفمبر في استاد القاهرة، ثم مواجهة سيراليون يوم 19 من الشهر ذاته في ليبيرا، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأضاف "حسن"، في تصريحات لقناة تلفزيونية، خلال لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، إن محمد عاد كان يستحق التواجد في قائمة منتخب مصر لمباراتي جيبوتي وسيراليون، لأنه يمتلك خبرات وثبات انفعالي جيد داخل الملعب.

وعن خط الدفاع، أوضح أن أحمد سامي مدافع بيراميدز كان لا يستحق الانضمام لمنتخب مصر لأنه أقل فنيًا الفترة الماضية، وكان يجب اختيار ياسر إبراهيم لاعب الأهلي بدلًا منه.

وأشار إلى أن روي فيتوريا ضم عدد كبير من لاعبي خط الوسط الدفاعيين بشكل كبير، كما أن محمود حمادة لاعب جيد لكنه لا يقدم المطلوب منه بشكل جيد الفترة الماضية.

وأكد أنه محمود عبدالمنعم كهربا كان يستحق الانضمام لقائمة منتخب مصر، لأنه يمكن توظيفه في أكثر من مركز داخل الملعب، ويقدم مستويات جيدة مع الأهلي في المباريات، كما كان يجب منح فرصة لحمد أمين أوفا مهاجم إنبي لكي يحصل على خبرات كبيرة ويكتسب ثقة المشاركة الدولية.

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