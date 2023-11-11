شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الشباب تصل تونس للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر للشباب إلى تونس تمهيداً لخوض بطولة شمال أفريقيا التي تنطلق 14 نوفمبر الجاري، ويترأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وتضم 22 لاعبا.

وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا الأربعاء 15 نوفمبر الجارى، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقى منتخب مصر للشباب نظيره التونسي الأحد 19 نوفمبر، ويختتم مشواره فى البطولة أمام المغرب 21 من الشهر ذاته.