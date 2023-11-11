شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتصدر ترتيب دورى سيدات اليد قبل قمة الليلة.. والزمالك ثانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى صدارة جدول ترتيب دورى العمومى للموسم المحلى 2023 / 2024 برصيد 18 نقطة بالفوز فى 6 مواجهات متتالية، بينما يحل الزمالك فى المرتبة الثانية برصيد 15 نقطة، يليه الشمس بنفس الرصيد لفارق الأهداف.





وتقام على مدار اليوم، السبت، لقاءات قوية على صعيد الجولة السابعة بالمرحلة الأولى من دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: سموحة مع الطيران وسبورتنج مع الشمس و6 أكتوبر مع البنك الأهلى والزمالك مع الأهلي، حيث تقام هذه المباراة الثامنة مساء.

فيما تقام الجولة الثامنة بالدور الثانى الجمعة المقبل بلقاءات بين كلا من ، الأهلى مع البنك الأهلى و الزمالك مع 6 أكتوبر والشمس مع الطيران وسبورتنج مع سموحة.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.



