شكرا لقرائتكم خبر عن هشام زكريا: أثق فى قدرات لاعبى أسوان.. ومواجهة مكادى صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق أسوان، بقيادة هشام زكريا، تدريباته اليومية استعداداً لخوض مباراة مكادى فى الأسبوع الثامن فى دورى المحترفين. ويسعى المدير الفنى لعلاج أخطاء اللاعبين المتكررة فى المباريات، رغم تدريب الفريق عليها منذ توليه المسؤلية الفنية لزهرة الجنوب، ويعانى الفريق من نقص فى بعض المراكز خاصة فى وسط الملعب والخط الخلفى، ويحاول زكريا إعادة توظيف بعض اللاعبين فى مراكز جديده لسد العجز قبل مواجهةمكادى.

وأشار هشام زكريا إلى أنه يحتاج إلى المزيد من الوقت للتعرف على اللاعبين وإمكانياتهم لتوظيفهم بشكل مناسب بما يخدم مصلحة الفريق خلال الفترة المقبلة.

واختتم مدرب أسوان كلامه قائلا، "أثق في جميع اللاعبين، ولديهم المقدرة على وضع أسوان فى مكانها الصحيح بجدول المحترفين وهم يستوعبون فكر الجهاز الفني بشكل سريع".

وتسلم زكريا وجهازه المعاون والذى يضم كلآ من تامر أبو جبل مدربا عاما وهيثم الفيل مدرب والثنائى عمر يوسف وهيثم عبدالكريم مدرب مساعد وياسر سليمان مدربا لحراس المرمى.