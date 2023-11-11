شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة خامسة عاجلة لـ العامري فاروق نائب رئيس الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، لعملية جراحية حالياً فى المستشفى الذي يُقيم فيه بمدينة 6 أكتوبر، بعدما اكتشف الفريق الطبي المُعالج وجود "تجمع دموي" بالمخ خلال الساعات الماضية.

وأجرى العامري فاروق أربع عمليات جراحية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، قبل أن يُصاب بالتهاب رئوي أمس، ثم فوجئ الفريق الطبي المُعالج بوجود تجمع دموي فى المخ خلال الساعات الماضية ليضطر الأطباء لإدخال نائب رئيس الأهلي غرفة العمليات صباح اليوم لإجراء جراحة خامسة عاجلة.

من جهته حرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على زيارة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي والموجود حاليا فى أحد المستشفيات الخاصة بعد إصابته بنزيف حاد على المخ.

وتعرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي لوعكة صحية خلال تواجده في النادي ظهر الثلاثاء الماضى، وتم نقله لأقرب مستشفي من أجل الخضوع لفحوصات وتحاليل للاطمئنان عليه.

وحرص مجلس الأهلي على الاطمئنان على العامرى فاروق وقام بزيارته فى المستشفي.