شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مباراة جمعت الأهلى والجونة قبل لقاء اليوم؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على الجونة فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري (دوري nile)، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين طوال السنوات الماضية.

وحقق المارد الأحمر فوزاً على سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري، فيما فاز الجونة على الداخلية بهدفين دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة.

20 مواجهة الأهلى والجونة فى الدوري (19 مباراة بالدوري+ مباراة فى كأس الرابطة)، حقق المارد الأحمر 11 انتصاراً مقابل فوز وحيد للجونة، بينما انتهت 8 مباريات بالتعادل، وسجل المارد الأحمر 29 هدفاً فى شباك الجونة وتلقت شباكه 11.

يعتلى عماد متعب، مهاجم الأهلى السابق، قائمة هدافى المارد الأحمر فى شباك الجونة برصيد 3 أهداف، فيما يعد حسام عاشور قائد الأهلى السابق هو اللاعب الأكثر مشاركة فى مواجهات الجونة برصيد 10 مباريات.

النتيجة الأكبر فى تاريخ مواجهات الاهلى والجونة كانت فى الوحيدة بينهم بكأس مصر والتى انتهت بنتيجة 13-0 للأهلى عام 2015، بعدما أشرك الجونة معظم لاعبيه الشباب فى اللقاء بدلا من الانسحاب، بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية وقتها، ورحيل معظم نجوم الصف الأول، وانتهاء عقود آخرين.



